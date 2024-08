Presidente da Junta de Almoster vai recandidatar-se para concretizar os seus projectos

Pedro Costa, 44 anos, é pai de três filhos, marido, gerente do grupo Pura e presidente da Junta de Freguesia de Almoster, no concelho de Santarém. Cresceu no Forte da Casa, mas sempre se interessou pela terra dos avós, Albergaria, em Almoster. Não vai a eventos ao fim-de-semana por considerar que o que interessa é resolver os problemas em tempo útil. Começou a trabalhar aos 13 anos no campo e mais tarde em fábricas no Forte da Casa e na Póvoa de Santa Iria.

Conhece todos os colaboradores das quatro empresas do grupo Pura e gosta de saber com quem contar. As suas prioridades enquanto autarca são a abertura do centro de saúde, do Espaço Cidadão, a remodelação do cemitério de Almoster e a casa mortuária. A O MIRANTE revela que recandidatar-se é um dever, para ter a certeza de que os projectos que idealiza para a freguesia são concretizados.