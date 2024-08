Ricardo Gonçalves emocionado na hora da despedida da Câmara de Santarém

Autarca presidiu à sua última reunião do executivo e não conseguiu conter as lágrimas após cerca de 18 anos como vereador e presidente.

O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, emocionou-se na sua última reunião do executivo antes do pedido de suspensão de mandato, aprovado esta sexta-feira, 30 de Agosto. O edil, que foi aplaudido de pé por quase toda a vereação e por muitos funcionários da autarquia, vai assumir a presidência do Instituto Português do Desporto e da Juventude, sendo substituído na liderança do município por João Teixeira Leite.

No final da reunião, após ser acusado pelo vereador do Chega de estar a trair o povo de Santarém, Ricardo Gonçalves disse a O MIRANTE que não enganou ninguém. Pedro Frazão foi o único que não aplaudiu Ricardo Gonçalves, referindo que este deixou muitas das promessas para o mandato por cumprir, como a conclusão da revisão do PDM, a requalificação do Campo Infante da Câmara ou a reabertura do mercado municipal após as obras.

Pedro Frazão envolveu-se ainda numa acesa discussão com o vereador do PS Nuno Domingos, lançando insinuações sobre a conduta do mesmo que mereceram repúdio do visado e da bancada socialista. Também por parte do PSD Frazão foi criticado, com João Teixeira Leite a acusá-lo de dizer disparates.