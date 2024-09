Falta de limpeza revolta moradores de Alverca

Na Rua do Barco em Alverca quem quer caminhar no passeio tem de fazê-lo pela estrada porque as ervas e a vegetação tomaram conta dos espaços.

A falta de limpeza e corte das ervas está a merecer críticas e queixas de quem ali vive.

O presidente da junta diz a O MIRANTE que o espaço vai ser limpo até ao final do mês e diz compreender as queixas da população.

Na mesma rua há lixo e monos a acumularem-se com frequência junto aos caixotes do lixo e quem ali vive pede que a câmara coloque um ecoponto com dignidade.

Também as lombas existentes para forçar os condutores a diminuir a velocidade há muito estão estragadas.

