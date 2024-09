Salvaterra de Magos abre museu que reúne história e tradições do concelho

O museu do concelho de Salvaterra de Magos foi inaugurado no Edifício do Cais da Vala Real, em Salvaterra de Magos, com muito do espólio cedido pela população. O rio Tejo assume um papel central no museu, que está dividido em nove áreas distintas, das quais uma destinada às crianças. A inauguração no domingo, 8 de Setembro, contou com a presença do presidente e do vice-presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, José Santos e Pedro Beato, respectivamente, e do historiador e professor da Universidade de Évora, Filipe Themudo Barata.