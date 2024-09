Escola Secundária Damião de Goes, Alenquer, conta com mais seis salas de aula e novos laboratórios. Os equipamentos foram inaugurados esta sexta-feira.

Escola Secundária Damião de Goes arranca ano lectivo com novos laboratórios

Foram inaugurados esta sexta-feira os novos laboratórios do Agrupamento de Escolas Damião de Goes, em Alenquer e que vão ser usados a maior parte do tempo pelos alunos e professores da escola secundária.

Os novos equipamentos foram financiados pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER). De acordo com o presidente da Câmara de Alenquer, Pedro Folgado este foi o início de um processo de futura requalificação da Escola Secundária Damião de Goes, construída no ano lectivo de 1973/74, e que actualmente alberga três ciclos de escolaridade

