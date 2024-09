Autarcas e funcionários divertem-se nos Scalabis Water Fun

Os Scalabis Water Fun são uma espécie de Jogos Sem Fronteiras e integram o programa Mais Lezíria da Comunidade Intermunicipal de Lezíria do Tejo

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Autarcas e funcionários dos municípios da Comunidade Intermunicipal de Lezíria do Tejo estiveram no Complexo Aquático de Santarém na sexta-feira, 13 de Setembro, a divertirem-se nos Scalabis Water Fun, inspirados nos Jogos Sem Fronteiras. O evento, organizado desta vez pelo município de Santarém, integra o programa de actividades Mais Lezíria da Comunidade Intermunicipal de Lezíria do Tejo. Santarém, Coruche e Cartaxo foram os três primeiros da tabela classificativa.