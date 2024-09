Sandro Lopes é o novo comandante dos Bombeiros da Póvoa de Santa Iria

partilhe no Facebook

Sandro Lopes, de 42 anos, é o novo comandante dos bombeiros da Póvoa de Santa Iria.

Tomou posse em Julho e é um povoense de gema.

É um homem que lida mal com as injustiças e a falta de valores e diz que os bombeiros devem ser um exemplo para a sociedade.

Diz-se orgulhoso de ter hoje uma equipa unida e forte no quartel.

É uma pessoa recatada que confessa não gostar de palco embora agora nas novas funções admita que tenha de estar mais exposto às solicitações da comunidade.

Diz que poder ajudar quem precisa nos bombeiros é um privilégio que não tem preço e defende maiores compensações ao voluntariado.

