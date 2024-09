Festival ‘Art In Rua” animou fim-de-semana em Tomar

Tomar encheu-se de visitantes neste fim de semana, para o Festival ‘Art In Rua’. A iniciativa decorreu entre 13 e 15 de Setembro. O programa do festival contou com diversas atracções, desde estátuas vivas, a animação infantil, malabarismo ou caricaturas ao vivo, entre outras. No sábado, o projecto “A Nova Geração” encheu o jardim do Mouchão com mais de uma dezena de estátuas vivas. O Festival ‘Art In Rua’ é organizado pelo Município de Tomar.