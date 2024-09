Carros mal estacionados continuam a ser uma praga em Vila Franca de Xira

Os carros mal estacionados continuam a ser um problema por resolver na cidade de Vila Franca de Xira.

Para assinalar a semana da mobilidade a junta de freguesia, em parceria com a PSP e a associação Mithós, realizaram uma acção de sensibilização com duas turmas do quarto ano da escola básica Álvaro Guerra.

As crianças, acompanhadas de agentes da PSP, percorreram as ruas da cidade e autuaram as viaturas mal estacionadas com multas de aviso.