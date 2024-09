Verdade e disponibilidade são valores fundamentais de um farmacêutico

Margarida Santos é directora técnica da Farmácia Romeiras no Forte da Casa e continua com a irmã, Luísa Daniel, o legado dos pais.

Passou a infância no estabelecimento e por isso desenvolveu uma forte ligação à profissão.

Diz que com a actual falta de médicos nos centros de saúde as farmácias podem ser agentes de rectaguarda para ajudar os utentes.

Cultiva os valores da verdade, transparência e disponibilidade e diz que o melhor da sua profissão é poder ajudar o próximo.

