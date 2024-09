Alunos ficam a conhecer projectos da Câmara de Santarém para o desporto

Centenas de alunos assistiram à conferência “Desporto em Santarém”, na Escola Sá da Bandeira, e mostraram-se entusiasmados com os projectos da câmara para infraestruturas desportivas.

A conferência “Desporto em Santarém”, que teve lugar na manhã de 24 de Setembro na Escola Sá da Bandeira, contou com uma homenagem à ciclista olímpica Maria Martins, natural do concelho. Na sessão, o presidente da câmara, João Leite, apresentou os avultados investimentos previstos em infraestruturas desportivas para os próximos anos, com um valor a rondar os 14 milhões de euros.

A iniciativa do município incluiu um debate com o presidente da Viver Santarém, Carlos Coutinho, e os comentadores desportivos Luís Vilar e Diogo Luís, que partilharam as suas experiências enquanto ex-jogadores de futebol.