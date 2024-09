Levou cabeças de porco para a reunião de câmara de Vila Franca de Xira

Presidente do município interrompeu os trabalhos e chamou a polícia

A reunião de Câmara de Vila Franca de Xira desta quarta-feira, 25 de Setembro, acabou mais cedo depois de um cidadão levar para a sessão duas cabeças de porco.

A cena, que nunca tinha sido vista antes em reuniões do executivo, foi provocada por Djalme dos Santos de uma associação chamada Habeas Corpus, supostamente de defesa dos direitos humanos.

Quando o cidadão levou as duas cabeças de porco, a pingar sangue, para as pousar na mesa dos autarcas o presidente do município interrompeu os trabalhos e chamou a polícia.

Como o cidadão recusou abandonar a reunião os trabalhos foram encerrados mais cedo e o município vai apresentar queixa nas autoridades.

