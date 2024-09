Futuro da Tupperware em Montalvo dependente de negociações com investidores

O presidente da Câmara de Constância, Sérgio Oliveira, deu uma conferência de imprensa, no dia 26 de Setembro para falar sobre o processo da empresa Tupperware no concelho. O autarca explica que o futuro da empresa é incerto e depende, neste momento, de negociações com investidores que possam, eventualmente, dar continuidade ao negócio. A informação foi dada pelo vice-presidente de operações da empresa na Europa, que contactou o município esta semana a propósito da falência da multinacional norte-americana.

A produção em Portugal, na Bélgica e na África do Sul está parada, sendo a justificação dada pela empresa de que existe stock suficiente em armazém. Em Montalvo, a empresa tem cerca de 200 postos de trabalhadores. Sérgio Oliveira garante que o município pretende ajudar a manter a empresa a laborar no concelho, tendo já contactado com o gabinete do ministro da Economia para garantir que existe, por parte do governo central, apoio para a manutenção da empresa e resolução do processo.

Depois da CDU, também o Bloco de Esquerda já reagiu à situação dizendo em comunicado que a falência da Tupperware, nos Estados Unidos, está a colocar em risco 200 postos de trabalho na fábrica de Constância, detida a 100% pela casa-mãe. “A produção em Constância já está parada, lançando a angústia em centenas de trabalhadores. Até agora, a única oferta que apareceu de compra da unidade fabril não chegava a um quarto do valor necessário para pagar as dívidas aos credores”, diz a estrutura distrital do BE.

“O eventual desemprego destes 200 trabalhadores, além da catástrofe social que representa, é uma pesada machadada na frágil economia do concelho e da região. O Bloco de Esquerda está solidário com a luta dos trabalhadores e das suas famílias, em defesa dos seus postos de trabalho. O Governo, sempre tão lesto a gabar-se dos seus supostos êxitos, tem de intervir aqui e agora, assegurando a continuidade dos postos de trabalho na Tupperware- Constância”, afirma o BE.