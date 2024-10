Reunião de câmara no Entroncamento sem transmissão online devido a camisola de vereador

Jorge Faria decidiu, unilateralmente, suspender a transmissão online da reunião camarária do dia 1 de Outubro, devido ao facto do vereador da oposição Luís Forinho ter vestida uma t-shirt do grupo ultranacionalista de extrema direita 1143.

Ao contrário de todas as reuniões camarárias do Entroncamento, a sessão de 1 de Outubro não teve transmissão online pelo facto do vereador eleito pelo Chega, Luís Forinho, se ter apresentado com uma t-shirt do grupo ultranacionalista e de extrema-direita 1143, liderado por Mário Machado. Segundo o presidente Jorge Faria, a transmissão online das reuniões camarárias visa dar transparência ao funcionamento das instituições democráticas, referindo que não podia dar continuidade à mesma devido à t-shirt do vereador.

A decisão, tomada unilateralmente pelo presidente do município, gerou um clima tumultuoso entre os restantes vereadores da oposição que não concordaram com a decisão de suspender a transmissão, acusando Jorge Faria de repetidos actos de censura para tentar calar a oposição.

O vereador do PSD Rui Madeira solicitou a retomada da transmissão, mostrando-se contra a decisão. Também o vereador social-democrata Rui Gonçalves se mostrou bastante indignado, afirmando que o vestuário é uma escolha de cada um. O vereador acabou por abandonar, temporariamente, a reunião, por ter sido impedido de falar por Jorge Faria.

Notícia desenvolvida na próxima edição em papel.