Feira dos Frutos Secos até domingo em Torres Novas

A Feira Nacional dos Frutos Secos decorre até dia 6 de Outubro em Torres Novas. A inauguração do evento contou com a presença do presidente do município, Pedro Ferreira, da vice-presidente do Turismo do Centro, Anabela Freitas, e do secretário de Estado da Agricultura, João Moura, entre outras individualidades. O evento tem lugar na Praça 5 de Outubro, com entrada gratuita.

Na inauguração do certame, Pedro Ferreira realçou a informalidade do evento, afirmando ser uma feira popular no sentido positivo, em que é de pessoas e para as pessoas. O autarca elogiou a dedicação e trabalho dos expositores que procuram ano após ano melhorar. “Os frutos secos foram e são uma riqueza para o concelho de Torres Novas. São pepitas de ouro, mas que têm de ser escavadas, com o tratamento das figueiras, oliveiras, entre outras árvores” disse.