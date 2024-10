Conselho de Ministros voltou à região com viagem de comboio até ao Entroncamento

O primeiro-ministro e a grande maioria dos ministros viajaram na sexta-feira, 4 de Outubro, de comboio para o Conselho de Ministros extraordinário que se realizou no Entroncamento, dedicado às áreas da mobilidade e transição energética. Luís Montenegro sentou-se num espaço de quatro lugares com os ministros que foram os protagonistas da reunião: o ministro das Infraestruturas e Habitação, a ministra do Ambiente e Energia, bem como o ministro da Presidência.

O percurso entre a estação ferroviária e a Câmara Municipal do Entroncamento, onde se realizou a reunião, foi feito em autocarros eléctricos.