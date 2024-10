A Moçarria, freguesia do concelho de Santarém, promoveu neste fim-de-semana de 4 a 6 de Outubro dois produtos característicos da terra.

Festival na Moçarria valorizou o bunho e do pão de barbela

A Moçarria, freguesia do concelho de Santarém, promoveu neste fim-de-semana de 4 a 6 de Outubro dois produtos característicos da terra. O bunho com o qual são feitas peças de mobiliário como cadeiras e bancos, entre outras, e o pão de barbela feito com um trigo de qualidade superior e de semente antiga, sem glúten e rico em vitamina E, produzido nos campos da freguesia. Este evento reflecte a identidade cultural da comunidade e a importância económica para a população.