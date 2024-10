Uma semana dedicada à saúde mental em Santarém

Comemorações do Dia Mundial da Saúde Mental em Santarém contam com iniciativas para vários públicos para sensibilizar para a temática.

O município de Santarém e A Farpa, em parceria com outras entidades, organizaram uma semana comemorativa do Dia Mundial da Saúde Mental, assinalado a 10 de Outubro. As comemorações começaram esta segunda-feira, 7 de Outubro, e estendem-se até dia 11 com múltiplas actividades.

O coro musical da associação A Farpa, dirigido por Ricardo Gama, do Conservatório de Santarém, animou o auditório na abertura das comemorações e os trabalhos manuais dos utentes alusivos à temática podem ser consultados no piso 1 do WShopping até domingo, 13 de Outubro.