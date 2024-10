“Abrantes a Nadar” é um projecto que ensina as crianças a nadar

Programa municipal entra em vigor este mês e foi apresentado pelo presidente do município Manuel Valamatos, nas Piscinas Municipais, na quinta-feira, dia 10 de Outubro. Objectivos são promover contacto com meio aquático e ensinar crianças a nadar.

O programa municipal “Abrantes a nadar” , que se inicia este mês e decorre até Maio de 2025, é direcionado para os alunos de quarto ano de todas as escolas do concelho e pretende promover o contacto com o meio aquático e ensinar as crianças a nadar. Na apresentação do programa, Manuel Valamatos, presidente da autarquia, afirmou que os principais objectivos são contribuir para o desenvolvimento psicomotor das crianças, promover a saúde infantil e adoptar medidas de segurança na água e de prevenção de afogamento.

O projecto envolveu 13 escolas do concelho, com um total de 18 turmas e 300 alunos.