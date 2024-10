Desinformação e falta de tempo para conhecimento são os principais inimigos da cultura

Primeiro Encontro de Bibliotecas Públicas no Médio Tejo, com o objectivo de afirmar as bibliotecas públicas nos 50 anos do 25 de Abril, decorreu dia 11 de Outubro, no Cineteatro de Constância.

O Primeiro Encontro de Bibliotecas Públicas, no Médio Tejo, contou com vários oradores, ligados à cultura, literatura e bibliotecas que, ao longo do dia, partilharam as suas visões sobre as várias áreas. Foi comum a ideia de que, actualmente, a desinformação, oriunda de notícias falsas, e a falta de tempo para ler e adquirir conhecimentos são os principais adversários da cultura, das literaturas e das bibliotecas.

Ao longo das várias palestras e partilhas, foi valorizado e elogiado o papel das bibliotecas como ponto de acesso e informação ao conhecimento e que é fundamental o apoio do poder local, no desenvolvimento das mesmas. Foram também apresentados programas e eventos como o Festival Literário de Alcanena (FALA) e a iniciativa Sorrisos entre Letras, do município de Constância.

Notícia desenvolvida na próxima edição em papel.