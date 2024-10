McDonald's Santarém atribui prémios de 500 euros pelo mérito escolar e desportivo

O McDonald’s Santarém, em parceria com a Associação de Futebol de Santarém (AFS), entregou os prémios de mérito McDonald’s aos alunos e atletas que se distinguiram na época 2022/2023 nos estudos e no futebol e futsal. Os prémio, no valor de 500 euros, foram atribuídos a Lourenço Paulos dos juniores do CAD Coruche, Afonso Galvão, dos juvenis do mesmo clube, Francisco Montez, dos juvenis do Vitória de Santarém, e Manuel Frazão dos iniciados do CADE - Clube Amador de Desportos do Entroncamento.

Maria Emília Santos, do McDonald’s Santarém, entregou, pela primeira vez, os prémios ao lado da filha Ana Teixeira, que assume a sua função no próximo mês. A sessão contou com a presença de pais, amigos, directores de agrupamentos e professores, dirigentes desportivos, autarcas e do presidente da AFS, Francisco Jerónimo, que surpreenderam os atletas com um vídeo.