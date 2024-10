Rosa Barral toma posse como presidente da associação de reformados do Forte da Casa

Associação de Reformados, Idosos e Pensionistas do Forte da Casa (ARIPFCA) tem novos órgãos sociais que tomaram posse esta sexta-feira. Rosa Barral é a nova presidente e quer dinamizar a associação.

Tomaram posse esta sexta-feira os novos órgãos sociais da Associação de Reformados, Idosos e Pensionistas do Forte da Casa (ARIPFCA). A nova direcção é composta por 21 sócios e foi eleita no início do mês de Outubro para um mandato de dois anos.

Rosa Barral é a nova presidente da associação e António Inácio o presidente da mesa da assembleia-geral, ambos são eleitos na Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa pelo movimento independente AIPMF.

Recorde-se que faleceu em Agosto Armando Pascoal, que era presidente da associação, o que levou a eleições antecipadas.

A nova direcção quer dinamizar a sede com várias actividades e combater o isolamento social dos idosos da vila do Forte da Casa.