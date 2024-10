No Voltar ao Cais em Alhandra preservam-se os sabores da região

Do arroz das lezírias aos campos onde os toiros bravos passeiam, Dina Mendes, de 51 anos, é uma guardiã dos sabores antigos do rio Tejo e da região.

É Sócia-gerente do restaurante Voltar ao Cais, em Alhandra, e tem uma vida marcada pela dedicação à preservação da gastronomia tradicional, especialmente a que envolve os sabores do rio e do concelho de Vila Franca de Xira. Sempre com ingredientes frescos.

Apesar do seu primeiro amor ter sido o mundo da moda foi ao regressar a Portugal que encontrou o caminho que lhe definiria o futuro na gastronomia.

Ensopado de enguias, torricado de bacalhau, lombo de toiro à portuguesa, cataplana de toiro com camarão, Rissóis de garoupa, pastéis de massa tenra ou jaquinzinhos são algumas das surpresas do menu.

É uma reportagem para ler na edição impressa de O MIRANTE