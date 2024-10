Vila Chã de Ourique mantém a tradição do cortejo das vindimas

O cortejo das vindimas foi o momento mais aguardado da Festa das Vindimas que decorreu no fim-de-semana de 12 e 13 de Outubro em Vila Chã de Ourique, no concelho do Cartaxo. O desfile apresentou os trabalhos desenvolvidos entre a vinha e a adega e concentrou no Largo da Memória centenas de pessoas que aguardaram a bênção do vinho e a passagem dos carros alegóricos.