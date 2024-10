Festival Nacional de Gastronomia em Santarém durante dez dias

Edição 43 do evento foi inaugurada pelo presidente da Assembleia da República e contou com alguns momentos marcantes.

A Casa do Campino em Santarém é novamente ponto de encontro de saberes e sabores da cozinha tradicional portuguesa, de 17 a 27 de Outubro.

O Festival de Gastronomia mais antigo do país foi inaugurado pela primeira vez com a presença do presidente da Assembleia da República.

José Pedro Aguiar-Branco esteve à altura do acontecimento, petiscando aqui e ali e deixando palavras de simpatia aos expositores e restaurantes presentes.

A comitiva liderada pelo presidente da Câmara de Santarém, João Leite, contou ainda com a presença do secretário de Estado da Agricultura, João Moura, e do presidente do Turismo do Alentejo e Ribatejo, José Santos, entre outras individualidades.

O programa integrou dois momentos marcantes, para além dos discursos da praxe: a entrega pela primeira vez do Prémio Nacional da Gastronomia Armando Fernandes, atribuído à jornalista Alexandra Prado Coelho, e a entrega da Medalha de Ouro da Cidade de Santarém ao chef Rodrigo Castelo.