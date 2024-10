Baja Portalegre 500 está a superar expectativas

Baja Portalegre 500 com muita chuva e lama.

A edição deste ano da Baja Portalegre 500, a mais antiga prova de Todo-o-Terreno nacional, está a superar as expectativas e no primeiro dia contou com a assistência de milhares de espectadores em Ponte de Sor e Crato. a

Numa das mais prestigiadas provas da modalidade a nível internacional, compete uma equipa patrocinada por O MIRANTE, em parceria com a Prolama. Frederico Roque, como piloto principal, e Joana Salgado, como navegadora, têm estado a bom nível e vão entrar no último dia a lutar pelo pódio na sua categoria.