Rodrigo Castelo: depois da estrela Michelin a Medalha de Ouro da Cidade de Santarém

Câmara de Santarém atribuiu o mais valioso galardão municipal ao chef que tem promovido a gastronomia e os produtos endógenos do Ribatejo.

A Câmara de Santarém atribuiu a Medalha de Ouro da Cidade ao chef escalabitano Rodrigo Castelo, proprietário do restaurante Ó Balcão, em Santarém, galardoado este ano com uma estrela Michelin.

A entrega da distinção aconteceu durante a inauguração Festival Nacional de Gastronomia, ao final da tarde de 17 de Outubro, na Casa do Campino, em Santarém.

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite, o presidente da assembleia municipal, Joaquim Neto, e o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, procederam à entrega da muito aplaudida condecoração.

À festa juntou-se a família de Rodrigo Castelo, muitos amigos e alguns companheiros das lides gastronómicas, que quiseram associar-se ao momento especial.

Rodrigo Castelo emocionou-se no seu discurso, agradeceu a todos os que o têm acompanhado e apoiado no seu percurso, e terminou prometendo levar o nome de Santarém e do Ribatejo pelo mundo fora.