Bienal de Coruche faz da comunidade um palco criativo à beira do Sorraia

Trabalhos de dez artistas interagem com a comunidade de Coruche, que também expõe criações de artes visuais através do projecto Envolvências Locais.

São quase uma dezena de espaços expositivos que acolhem os trabalhos da Bienal de Coruche cuja cerimónia de abertura decorreu dia 19 de Outubro no Museu Municipal. Em estreita colaboração com as comunidades locais, e com curadoria de André Banha e Carmo Moser, os artistas tiveram como objectivo reflectir a identidade local.

“Território” é o mote da edição de 2024 e põe em foco as artes visuais nas suas diversas variantes com trabalhos de 10 artistas seleccionados de entre 40 candidatos.