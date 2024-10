Bienal de Coruche faz da comunidade um palco criativo à beira do Sorraia

São quase uma dezena de espaços expositivos que acolhem os trabalhos da Bienal de Coruche cuja cerimónia de abertura decorreu dia 19 de Outubro no Museu Municipal.

Em estreita colaboração com as comunidades locais, e com curadoria de André Banha e Carmo Moser, os artistas tiveram como objectivo reflectir a identidade local.

“Território” é o mote da edição de 2024 e põe em foco as artes visuais nas suas diversas variantes com trabalhos de 10 artistas seleccionados de entre 40 candidatos.

Em vários locais de Coruche podem ser apreciadas instalações artísticas, criações de desenho, pintura, vídeo, fotografia, audiovisual, música e tapeçaria.

Os artistas da Bienal estiveram nas últimas três semanas a elaborar os trabalhos que podem ser vistos até 10 de Novembro.

Desde a sua criação, a Bienal tem fomentado um diálogo entre locais, artistas plásticos e outros profissionais das artes visuais. Para além do evento central focado na arte pública, desenvolve ainda as Envolvências Locais, que apelam à veia criativa da comunidade num projecto comum, e ainda uma programação temática paralela.