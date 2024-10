Crianças aprenderam a fazer pão na Golegã

Cerca de uma dezena de crianças participou com os pais em mais um Sábado Canguru promovido pela Câmara da Golegã, em conjunto com a Junta de Freguesia da Golegã, que disponibilizou o forno comunitário de São Caetano para a cozedura do pão. Foi com entusiasmo que as crianças meteram as mãos na massa e fizeram o seu próprio pão. A actividade foi aberta a crianças a partir dos três anos das famílias do concelho.