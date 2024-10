Programa Descentralidades encerra em Alverca com festa ao pôr do sol

O programa cultural e desportivo Descentralidades, promovido pela União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, chegou ao fim no sábado, 19 de Outubro, com uma festa ao pôr do sol no Palácio do Sobralinho.

O "Sunset no Palácio" foi aberto a toda a comunidade e teve a colaboração do café Barrocas de Vila Franca de Xira e do DJ John Goulart, também natural de Vila Franca de Xira.

Entre Abril e Outubro o programa proporcionou à comunidade meia centena de eventos, realizados em 15 bairros e espaços da união de freguesias.

