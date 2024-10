Jovens e crianças cada vez mais atentos à saúde mental

Importância e impacto da saúde mental na infância e adolescência foi tema de debate, em Abrantes, no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Saúde Mental.

Cada vez mais jovens e crianças se têm preocupado com questões relacionadas com a saúde mental, tema que tem ganho relevo na sociedade actual. No dia 18 de Outubro, decorreu uma mesa redonda sobre o tema, em Abrantes, no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Saúde Mental. No decorrer do debate, foram levantadas questões sobre a forma como os jovens e crianças encaram a saúde mental, estando atentos aos seus próprios sinais e de pessoas próximas.



A vereador Raquel Olhicas abriu a sessão, que teve como oradores a psiquiatra Luísa Delgado, a enfermeira especialista em saúde mental, Tânia Felisberto, as técnicas superiores de acção social em serviços de psiquiatria, Ana Santos e Madalena Rodrigues, com moderação do psicólogo Duarte Costa. Foram debatidos vários temas como sintomas e efeitos da esquizofrenia, combate a estigmas de doença mental, e a importância da saúde mental em jovens e crianças.

Notícia desenvolvida na próxima edição em papel.