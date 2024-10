Nacional de Supermoto fechou época em Fátima

O Kartódromo de Fátima recebeu no domingo, 20 de Outubro, a última prova do Campeonato Nacional de Supermoto.

O Kartódromo de Fátima recebeu no domingo, 20 de Outubro, a última prova do Campeonato Nacional de Supermoto, numa aposta da Câmara de Ourém, concelho que recebeu pela primeira vez esta competição. A prova consagrou como campeões Sebastián Gil em Supermoto, David Dias em Mini Supermoto e Alexandre Canarias no Troféu R12. Ao longo doa dia não faltou animação e muita luta nos 1200 metros do traçado de Fátima.