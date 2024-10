Cerimónia decorreu na quarta-feira, 23 de Outubro, no campus do Instituto Politécnico de Tomar

Abertura solene do ano lectivo no Instituto Politécnico de Tomar

A abertura solene do ano lectivo no Instituto Politécnico de Tomar decorreu na tarde de quarta-feira, 23 de Outubro.

O programa incluiu o tradicional cortejo académico, seguindo-se a sessão de abertura com intervenções do presidente do instituto, João Coroado, da presidente do conselho geral, Inguelore Scheunemann, e da presidente da União Associativa de Estudantes do IPT, Raquel Costa.

Houve ainda uma alocução sobre Gestão do Risco de Incêndio Florestal em Portugal e na Europa, por Domingos Xavier Viegas.

A cerimónia contou ainda com a participação do grupo de teatro Fatias de Cá e terminou com uma homenagem aos colaboradores do IPT com 25 anos de serviço.