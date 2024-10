Fuzileiros a remarem desde Santarém até Vila Franca de Xira

Foram cerca de 12 horas dentro do Tejo a remar desde a Ribeira de Santarém até Vila Franca de Xira.

Foram cerca de 12 horas dentro do Tejo a remar desde a Ribeira de Santarém até Vila Franca de Xira, ao longo de 48 quilómetros, numa prova de resistência e resiliência de quem está prestes a ganhar a boina de fuzileiro. Os formados do curso de praças dos Fuzileiros, unidade especial da Marinha, almoçaram dentro dos botes onde a coordenação e a entreajuda foram fundamentais para superar este exercício que normalmente é realizado no Sado.

A descida dos quatro botes, nesta quinta-feira, 24 de Outubro, onde iam também três elementos do curso de oficiais e dois cadetes da Escola Naval, foi feita pela primeira vez no Tejo para se experimentar outras possibilidades de treinos.