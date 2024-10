Mais de cem bombeiros participaram em almoço convívio em Vila Franca de Xira

Cerca de uma centena de pessoas de 30 corporações de bombeiros da região de Santarém, Lisboa e Setúbal esteve reunida, dia 26 de Outubro, no salão dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca.

Ao almoço convívio seguiu-se uma tarde de fados, alguns deles cantados por bombeiros.

Segundo Eduardo Abreu, chefe do quadro de honra do corpo de bombeiros da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira, a receita angariada no convívio será entregue à direcção dos bombeiros locais.