Já arrancou a nova liga de futebol de rua feminino na região

O MIRANTE vai patrocinar a nova liga de futebol de rua feminino que vai contar com as equipas das Lapas, Chamusca, Pego e Riachos. Campeonato começa a 26 de Outubro.

Este fim-de-semana ficou marcado pelo arranque da nova liga amadora de futebol de rua feminino. A “Liga O MIRANTE futebol de rua feminino” conta com quatro equipas: a Juventude Lapas, que ganhou por 6-5 à União Desportiva da Chamusca, e o Riachense que recebeu a equipa do Pego vencendo por 4-1.

Os jogos, que se realizaram em campos descobertos, tiveram muita adesão do público. O MIRANTE associa-se a esta nova liga que, segundo a organização, pretende captar novas equipas no futuro. Aqui ficam algumas das melhores imagens do jogo entre as equipas das Lapas e da Chamusca.