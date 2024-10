Aeródromo de Santarém acolheu simulacro de emergência

No âmbito do Plano de Emergência do Aeródromo Municipal Cosme Pedrógão, o município de Santarém realizou, a 28 de Outubro, um simulacro de emergência à Escala Total. O exercício decorreu nas instalações operacionais do aeródromo, com o objectivo de testar os meios de socorro, numa situação de emergência, envolvendo duas aeronaves.

Aqui ficam algumas imagens captadas por O MIRANTE do simulacro de emergência.