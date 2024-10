Ministro da Educação inaugura requalificação da Escola Febo Moniz de Almeirim

O ministro da Educação, Fernando Alexandre, inaugurou esta segunda-feira, 28 de Outubro, a requalificação da Escola dos Segundos e Terceiros Ciclos Febo Moniz de Almeirim. As obras custaram cerca de 2,5 milhões de euros, a que acresceram posteriormente a substituição da iluminação e pisos das salas de aulas no valor de 600 mil euros. Agora fica a faltar a escola secundária para que o concelho fique com todos os estabelecimentos de ensino renovados. O ministro realçou que a perspectiva deste governo é que exista uma estratégia de investimento anual nas escolas, para não se deixar as escolas degradarem-se e para acabar com uma política gastar fundos comunitários sem estratégia. O governante viu várias salas onde estavam a decorrer aulas e terminou a visita a assistir a um teatro sobre o padroeiro da escola.