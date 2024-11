Animação para todos os gostos em Arruda dos Vinhos

27ª Festa da Vinha e do Vinho afirma-se como uma tradição a manter no concelho arrudense.

Gastronomia, provas de vinho, artesanato, espectáculos e colóquios são alguns dos destaques da 27ª edição da Festa da Vinha e do Vinho em Arruda dos Vinhos.

Até domingo, 3 de Novembro, o pavilhão multiusos da vila enche-se de animação para todos os gostos.

Outro dos destaques é um concerto de Toy agendado para a noite desta sexta-feira, 1 de Novembro, pelas 22h30.

O certame foi inaugurado ao final da tarde de 31 de Outubro pelo presidente do município, Carlos Alves, tendo também contado com a presença de outras figuras da região e do concelho.

A mostra gastronómica inclui a presença de 12 restaurantes da região.

