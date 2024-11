Feira dos Santos no Cartaxo com programação variada e 200 expositores

A tradicional Feira de Todos os Santos no Cartaxo foi inaugurada pela ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, na noite de sexta-feira, 31 de Outubro. A feira decorre até 3 de Novembro no campo da feira e pavilhão de exposições com concertos, tasquinhas, tauromaquia, artesanato, a feira franca e a mostra empresarial, num total de cerca de 200 expositores.

Aqui ficam algumas imagens do primeiro dia da edição deste ano da Feira dos Santos no Cartaxo.