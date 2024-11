Manuel Sardinha trata da contabilidade de uma centena de negócios

MTA – Gestão de empresas, no Cartaxo, é uma empresa de contabilidade sediada no Cartaxo gerida por Manuel Sardinha

Manuel Sardinha, 66 anos, é sócio-gerente da MTA – Gestão de empresas, empresa de contabilidade sediada no Cartaxo que atende as necessidades de uma centena de negócios. Contabilista há 51 anos, partilha agora o espaço de trabalho e os conhecimentos com o filho Tiago, de 40 anos, que dá continuidade ao legado da empresa.