Espaço Empresa de Rio Maior quer ser um braço direito dos investidores

O Espaço Empresa de Rio Maior foi inaugurado na tarde de sexta-feira, 8 de Novembro. A nova estrutura, iniciativa do município, está instalada no Centro de Negócios e Inovação de Rio Maior. O objectivo é apoiar e ajudar a agilizar processos a quem pretende investir no concelho de Rio Maior.

Essa tónica foi deixada pelo presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, durante o seu breve discurso onde referiu a importância de remover barreiras no processo burocrático de quem pretende investir e criar riqueza. “Costumo dizer que os municípios, só que não estorvem, já ajudam muito. E a Câmara de Rio Maior não só não tem estorvado como tem olhado o mundo pelos olhos dos empresários. Este Espaço Empresa é só a cereja no topo do bolo dessa estratégia”, referiu o autarca, depois de já ter salientado o esforço da autarquia na dinamização dos espaços empresariais do concelho e o número de empresas que têm nascido em Rio Maior nos últimos anos.

Acentuando o desenvolvimento de um ambiente propício para a criação de novos negócios, Filipe Santana Dias referiu que todas as mudanças e infraestruturas que foram sendo concretizadas de pouco servem se não houver quem esteja de braços abertos para receber quem quer investir, dando nota de alguns colaboradores que têm sido incansáveis nesse domínio. “Um investidor que chegue e manifeste vontade de investir, nós nunca mais o largamos com acompanhamento continuado”, seja por técnicos, seja por autarcas, referiu.

A cerimónia contou ainda com a presença de Paulo Mauritti, do IAPMEI - agência pública que apoia as pequenas e médias empresas -, que saudou a iniciativa e classificou-a como uma mais valia na missão de captação de investimento para Rio Maior, um concelho com uma localização privilegiada no contexto do país e servido por boas acessibilidades. Maria João Borges, da AICEPA - entidade pública que promove o investimento produtivo e a internacionalização da economia portuguesa -, e João Lopes Candoso, vice-presidente da Câmara de Rio Maior, ajudaram também a descerrar a placa evocativa do momento, presenciado por dezenas de outras individualidades.