Rita Ferreira é das poucas jovens a praticar halterofilismo em Portugal

Rita Ferreira é natural do Cartaxo e representa a Académica de Coimbra no halterofilismo.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Rita Ferreira, 18 anos, viu a modalidade de halterofilismo pela primeira vez na televisão nos Jogos Olímpicos de 2016. Procurou um treinador pela Internet e chegou à Académica de Coimbra, clube que representa actualmente.

Natural do Cartaxo, participou este ano no mundial em Espanha e falou com O MIRANTE sobre questões como a imagem e o corpo associadas a este desporto.

Leia a reportagem completa na edição impressa de O MIRANTE já nas bancas.