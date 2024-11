Tomar celebrou a biodiversidade com palestra e Jantar Lusitano

A 20ª edição da Biodiversidade realizou-se na sexta-feira, 8 de Novembro em Tomar. No auditório da Biblioteca Municipal decorreu a palestra “A Fitodiversidade na obra poética de Camões”, pelo biólogo Jorge Paiva. De seguida realizou-se o Jantar Lusitano na Escola Secundária de Santa Maria do Olival, uma iniciativa do agrupamento com vários anos.

Marcaram presença no evento, organizado pelo Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, o secretário de Estado da Administração e Inovação Educativa, Pedro Cunha, o presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, e a directora do agrupamento de escolas, Celeste Sousa, entre outras individualidades.