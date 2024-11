Associação de Diabéticos de Alenquer inaugura nova sede

A Associação de Diabéticos do Concelho de Alenquer inaugurou a sua nova sede no centro da vila, cumprindo um sonho antigo. O espaço é acessível a todos e beneficia da proximidade aos transportes públicos.

Esta nova casa representa a realização de um objectivo que começou a ser delineado há alguns anos. Com o apoio da Câmara Municipal de Alenquer e da Junta de Freguesia, foi possível erguer um espaço acessível a pessoas com mobilidade reduzida e com bons acessos aos transportes públicos.

A inauguração contou com a presença dos sócios e membros fundadores, além de autarcas locais e profissionais de saúde. O presidente da Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal, José Manuel Boa Vida, também acompanhou o momento e disponibilizou-se para colaborar com a associação.

