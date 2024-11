Dia Mundial da Qualidade assinalado no Politécnico de Tomar

O Instituto Politécnico de Tomar (IPT) assinalou o Dia Mundial da Qualidade na manhã de quarta-feira, dia 13 de Novembro. A iniciativa, dinamizada pelo Gabinete da Qualidade e Sustentabilidade do IPT, decorreu no Auditório Professor Doutor José Bayolo Pacheco de Amorim, no campus de Tomar. Marcaram presença na sessão o presidente do IPT, João Coroado, e a vice-presidente, Natércia Santos, entre outras individualidades.

Ao longo da manhã, foram feitas apresentações sobre a qualidade nas organizações e a importância das normas. Também houve espaço para uma apresentação do Conselho da Qualidade e Ética do IPT, por Inês Vitorino, secretária do Conselho da Qualidade e Ética.

No final da iniciativa, foi assinado um memorando de entendimento entre o presidente do Politécnico de Tomar, João Coroado, e o presidente do Instituto Português da Qualidade, João Pimentel.