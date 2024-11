Encontro de Museus da Rede de Museus Médio Tejo em Torres Novas

O VI Encontro de Museus da Rede de Museus Médio Tejo está a decorrer nesta segunda-feira, dia 18 de Novembro, na Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas. Organizado pela Rede de Museus do Médio Tejo, em parceria com o Município de Torres Novas, o Encontro da Rede de Museus tem como temática: "A investigação em museus".

A abertura do evento contou com a intervenção do presidente da Câmara de Torres Novas, Pedro Ferreira, a representante do Politécnico de Tomar, Rita Anastácio, e a coordenadora da Rede de Museus do Médio Tejo, Filomena Gaspar.

O programa conta com a presença de alguns especialistas nacionais na área da museologia e de momentos que permitem reflectir e discutir sobre importantes e emergentes áreas de actuação, pretendendo dar a conhecer equipamentos e projectos de referência nacional.