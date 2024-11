Carro eléctrico explode e arde junto a prédios e escola em Santarém

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Um carro eléctrico explodiu e ardeu num estacionamento numa zona residencial em Santarém, nas proximidades da Escola Mem Ramires. O alerta foi dado pelas 9h52 de quinta-feira, 21 de Novembro. Uma testemunha relatou que inicialmente viu fumo a sair por baixo do veículo, que logo depois explodiu.

A explosão causou danos noutros carros estacionados, mas não provocou feridos. A área foi isolada e as autoridades vão tentar apurar as causas do incidente.