Santarém recebe Encontro Nacional de Municípios com Centro Histórico em Santarém

O décimo nono Encontro Nacional de Municípios com Centro Histórico decorre nos dias 21 e 22 de Novembro, na Casa do Brasil em Santarém. A sessão de abertura, na manhã desta quinta-feira, contou com intervenções do presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, do presidente da associação, Hugo Pereira, de David Rodriguez, alcaide na região espanhola de Castilla y Leon, e da secretária de Estado da Cultura, Maria de Lurdes Craveiro.

O mote da iniciativa é “Pensar global, agir local” e ao longo dos dois dias diversos especialistas vão abordar temas relacionados com a problemática dos centros históricos.